Oscar González Oro quiere formar familia con Mauro Francisco: "Me gustaría subrogar para ser papá de una nena"

Para Oscar González Oro (67), como para tantas otras personas, el tiempo no es una medida apropiada para mesurar el amor. El periodista está en pareja hace casi ocho meses con Mauro Francisco (34), y no duda en planificar el resto de su vida junto a él. Y no solo con él, sino que además sueña con volver a ser padre.

Papá de Agustín (40) y padre de crianza de Pablo (41), el hijo de su hermano Armando, el Negro manifestó sus ganas de armar una nueva familia con su pareja 33 años menor. “Yo me casaría ya, mañana si Panchito quiere, lo amo como nunca amé a nadie”, afirmó González Oro en diálogo con la revista Gente.

Esa romántica declaración dio pie para que el joven actor revele otra audaz propuesta de González Oro: "También lo amo, pero creo que él lo propone porque sabe que yo prefiero esperar. La segunda vez que salimos a Punta me dijo que se quería casar y adoptar, o subrogar un vientre. Yo no entendía nada. Pero él es así. Hasta le puso nombre a nuestra futura hija, Catalina".

Sonrojado, Oscar González Oro abrió su corazón y explicó: “Por supuesto que me gustaría subrogar un vientre para volver a ser padre, de una nena esta vez. También soy consciente de que estoy grande y la responsabilidad le quedaría a Pancho. Veremos...”.