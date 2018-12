Está terminando el año, pero las polémicas siguen a la orden del día. Pasada la Navidad, Ivana Icardi dejó el bajo perfil que venía manteniendo y lanzó en Twitter explosivos mensajes contra Wanda Nara, la mujer de su hermano Mauro Icardi.

"Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año). Pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres' y se me pasa. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente", escribió en uno de sus fuertes tweets, generando controversia con su descargo.

Sin embargo, los días pasaron y la exparticipante de Gran Hermano volvió a arremeter contra su cuñada, quien hasta el momento optó por evitar la polémica y no referirse públicamente al tema.

"Ay chicos, vi la nota de Confrontados, de todo lo que dijeron lo que más me hizo reír fue que Mauro consigue los contratos gracias a una persona que lo único que ha hecho ha sido cagarle la carrera. Sin ella ya hubiera conseguido mucho más. No sean ingenuos", escribió Ivana, al ver que en el programa de Rodrigo Lussich y Carla Conte hablaron de sus declaraciones y se refirieron a Wanda como la manager del brillante delantero del Inter de Milán.

"Ella no le hubiera arruinado la imagen (a Mauro) como lo hizo durante tantos años. ¿Saben lo que es ver como insultan y defenestran a tu hermano? Pero no, ella quería seguir facturando a costa del ex". G-plus

Súper enojada y con más cosas por decir de Nara, continuó con su aclaración con tremendos mensajes 2.0:

-"Y sobre todo, no le hubiera arruinado la imagen como lo hizo durante tantos años. ¿Saben lo que es ver como insultan y defenestran a tu hermano? Pero no, ella quería seguir facturando a costa del ex".

-"Ay pobre mi hermano y mis hermosas sobrinitas si en algún momento se separan, porque obvio que les va a hacer lo mismo que al ex, esconder a las nenas, provocar, insultar, sacarle todo el jugo. ¡Qué buena madre, che!".

-“Y por favor, no me tachen (tilden) de hermanita celosa. Nunca tuvimos ese tipo de relación con mi hermano, sus novias siempre fueron mis amigas y hasta hice de consejera si algo iba mal. Si hablo es porque sé, no para salir 5 minutos en un programa. ¿Por qué una siempre se tiene que quedar calladita con su sufrimiento? (Y no soy yo sola, hablo por amigos, por la familia, ex, que piensan lo mismo que yo)".

-"Yo ya estoy acostumbrada a que me tilden de miles de cosas, una más, una menos ya ni me molesta, porque yo duermo con la consciencia tranquila todas las noches".

Por ahora, Wanda se llamó a silencio. ¿Saldrá a responderle?