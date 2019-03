El 6 de marzo Pamela David regresó a la pantalla de América al frente de su programa, Pamela a la tarde, y del otro lado del televisor, como una espectadora más, estuvo Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana que cada vez que puede exterioriza su poco afecto por la morocha.

"Qué miedo esta chica, Pamela David, conduciendo. No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada. Como diría Rial, ‘país generoso’". G-plus

Ese día, la mujer de Diego Latorre arremetió sin filtro contra Pamela y su rol de conductora: "El programa de Pamela es más malo deprimente que nunca", fue el primero de sus picantes tweets, que no terminaron en ese día.

Al ver el segundo envío de Pamela a la tarde, Yanina fue por más y cuestionó con mayor firmeza a David y su labor como comunicadora. "Qué miedo esta chica, Pamela David, conduciendo. ¡Qué papelón con Urtubey! No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada. Como diría Rial, ‘país generoso’", escribió, sin piedad.

Más sobre este tema Yanina Latorre, dura tras el regreso de Pamela David a la TV: "El programa es más malo y deprimente que nunca"

Luego agregó: "Pamela, que no se caracteriza por la locuacidad, dice ‘abro al equipo’ como autorizando a que hablen. Reitero ‘país generoso’. Pobres sus panelistas, todos más profesionales que ella", señaló Latorre, en resaltando a los compañeros de programa de David, Carlos Monti, Facundo Pastor, Soledad Larghi, Amalia Granata, Carmela Bárbaro y Teresa Calandra, por encima de ella.

Antes de concluir su despiadado análisis, Yanina se burló de la falta de originalidad del ciclo: "Es muy moderna la sección del ventrílocuo de Pamela, ¿no? Ayer Messi, hoy Luismi. La puta, programón".