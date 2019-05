Con un bajísimo perfil, Carolina "Pampita" Ardohain vive a pleno su noviazgo con Mariano Balcarce. Sin embargo, la primera salida pública de la parejita en la gala de Huésped (¡donde no faltaron los mimos y los besos!) llamó la atención de la prensa y de todos los presentes.

Fue entonces que Balcarce fue interceptado por las cámaras de Intrusos y, sin dar mayores detalles, habló un poco de su relación con la modelo.

Así fue el ida y vuelta entre Javier, el cronista del programa de América, y el entrevistado:

Cronista: -Felicitaciones.

Balcarce: -Gracias.

Cronista: -¿Cómo fue la conquista? Porque la verdad sos como el número 2 de todos los ídolos ahora, de todos los hombres.

Balcarce: -Está bien, prefiero no hablar. Ya está. Gracias.

Más sobre este tema ¡Pareja top apasionada! Pampita y Mariano Balcarce, enamorados en la gala de Huésped... ¡y a los besos!

Cronista: -¿Te molestan cámaras?

Balcarce: -No, no me molestan. Pero prefiero no contar nada.

Cronista: -¿Estás contento?

Balcarce: -Muy bien.

Cronista: -¿Te molesta la exposición?

Balcarce: -No, no es que me moleste. Es que no tiene nada que ver conmigo.

Cronista: -¿Te encontraste con Pampita que no creías que era así?

Balcarce: -Sí, totalmente.

Cronista: -¿Te sorprendió?

Balcarce: -Sí.

¡Todo viento en popa!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!