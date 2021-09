La nota súper tensa de Pampita con LAM tras su chicana a las 'angelitas': "Las cosas que no me interesan, me las olvido rápido"

La semana pasada, Pampita le dio una profunda entrevista a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, donde las "angelitas" no fueron parte por decisión del conductor. Sin embargo, de dicha situación se disparó una filosa chicana de la modelo y conductora de Pampita Online contra las panelistas.

"Yo no sabía que iba a ser así el formato. Van a tener que esperar a ver si algún día tienen programa propio", dijo Pampita, en su ciclo en Net TV, cuando estaba entrevistando a De Brito, quien sostuvo que él optó por ese formato para lograr un clima más íntimo.

Lejos de pasar por alto el filoso bocadillo de Carolina Ardohaian, Maite Peñoñori le hizo una nota a la jurado de La Academia en una pausa de ShowMatch, en la que le recordó su crítica a las “angelitas” y se generó un mano a mano súper tenso.

La incómoda nota de Maite y Pampita para LAM

Maite: -Noche difícil para Rocío Marengo que terminó explotando...

Pampita: -Está bueno hacer catarsis, sacarse todo lo que uno tiene adentro. Después andás más liviano por la vida. A mí me gusta.

Maite: -¿Por eso disparaste contra nosotras, Caro, el otro día con Ángel? Liquidaste a las "angelitas".

Pampita: -Yo la pasé muy bien en el programa, no tuve que disparar nada. Ángel fue súper respetuoso, cálido y fue una muy linda entrevista. Fue muy profunda. Estuvo lindo.

Maite: -Pero nos chicaneaste, dijiste que cuando las "angelitas" tengan un programa (iban a poder entrevistarte).

Pampita: -No me acuerdo.

Maite: ¡Qué memoria corta tiene, Pampita!

Pampita: -Sí, las cosas que no me interesan, me las olvido rápido.

Maite: -Ah, no te interesan las "angelitas". Igual vos aclaraste que no tenías problemas de que te hagamos preguntas.

Pampita: -Yo ando por la vida muy liviana. Está bueno eso.

Maite: -¿Sin rencores?

Pampita: -No, no tengo enemigos en el ambiente, por lo menos de mi parte.