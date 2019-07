La nota a Morena llorando en Involucrados por la que Jorge Rial puso el grito en el cielo en América

Este mediodía, Morena Rial (20) arribó a Tribunales junto a su abogado, Alejandro Cipolla, para ampliar su declaración por la denuncia por violencia de género que le inició a su expareja, Facundo Ambrosioni (19), y formalizar el pedido de que la restricción perimetral que le puso al padre de su bebé, Francesco (3 meses), abarque también al recién nacido.

Tras presentarse ante la Justicia, Morena le dio una nota a Involucrados que se extendió por cuatro minutos, donde se la vio muy angustiada y entre lágrimas: "No tengo contacto con Facundo. No la estoy pasando bien. Estoy muy triste. Mi familia y mi papá me contienen... Recién tuve una consulta fuerte".

Al verla muy acongojada, Sol Pérez le preguntó: "Después de separada, ¿hubo alguna situación de violencia? Me llegó (una información) sobre una situación en un baño. ¿Te agarró del cuello?". Y la hija de Jorge Rial, quebrada, asintió: “Sí, me agarró dos veces del cuello. En el baño se desnudó y se quiso bañar. Hubo todo un problema. Yo estaba con Francesco y la niñera. Para mí, una persona así necesita tratamiento".

La nota de Morena finalizó dos minutos antes de que su padre comience su programa en vivo, lo que dio paso a un fuerte descargo del periodista. "Ver a mi hija que fue a ampliar la restricción perimetral contra Facundo Ambrosioni no es linda imagen. Sobre todo, un minuto antes de salir al aire. ¿Entienden lo que digo? A mí esto me da verguenza la situación en la que uno se ve metido. Sobre todo un minuto antes de salir al aire... A mí me da vergüenza que el tema de mi hija sea tendencia en redes sociales, está mi nieto de por medio. No quería llegar al momento de tener que hablar de esto en mi programa, no quería. Trato de no meterme y lo que hago es la contención como padre, que tengo que hacer. Pero me obligan, por un descuido, o vaya a saber por qué no te cuidan los que te tienen que cuidar. Esto es lo que siento. Es como que te cag... a piedrazos dentro de tu casa", dijo el conductor, en el arranque del ciclo, visiblemente enojado.