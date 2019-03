En medio de todas las voces que se escucharon tras la trágica muerte de Natacha Jaitt a los 41 años, Nora Kriegshaber -la viuda de Adrián Yospe- rompió el silencio y habló de la memoria de quien fue su pareja y Valentino, el pequeño d 13 años que el actor tuvo con la mediática.

"Yo viví con el nene hasta que falleció de Adrián. Hablo de él y me emociono porque fueron muchos años, fueron un montón de años que no pude verlo y con lo que le pasó de perder a su papá...", comenzó diciendo la entrevistada en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, sin poder contener las lágrimas.

Además, dio detalles de por qué no buscó la forma de tener un vínculo con el hijo de Yospe, con quien logró encariñarse: "Nunca me permitieron verlo. La familia del padre estaba amenazada, porque si yo lo veía ellos no iban a poder ver más al nene. Nunca más intenté verlo porque me dio mucho miedo, me amenazaban, me mandaban cartas documento. Yo vivo con mis dos hijos y no los quise exponer a todo ese ambiente de violencia, de oscuridad y de submundos del cual yo estoy muy ajena".

En ese momento, la cronista Maite Peñoñori intervino: "Ulises dijo que cuando falleció Adrián, vos mandaste un camión de mudanza a llevarse todo y que lo dejaste al nene sin siquiera heladera, que les robaste todo de la casa".

Y sin ocultar su malestar, Nora respondió: "Esas eran todas cosas terribles que yo tuve que aguantarme. Cuando murió Adrián, hablaron mal de él en todos los canales posibles, en todos los programas de radio, televisión, revistas. Yo tengo una historia personal muy fuerte, yo quedé huérfana a los 15 años de toda mi familia en un accidente, y para mí ver al hombre que yo amaba morir, porque el transcurso de la enfermedad de él fue terrible, un cáncer terminal, fue lo peor que me pasó. Y yo volví a perder una familia. No hubo respeto hacia mí ni hacia la familia Yospe. Entonces yo tuve que aguantar mentiras, decían que éramos okupas de una propiedad que hoy se sabe que era de Adrián, y cuyo heredero universal es el nene".

"Cuando Adrián fallece, yo me tuve que ir violentamente de esa casa, de una forma espantosa, y lo poco que era mío de ahí, porque yo vivía en esa casa, yo me las llevé. Mis pertenencias y las de mis hijos me las llevé, claro. Y quienes me ayudaron fueron el hermano y el papá de Adrián", agregó.

"¿Qué te pasa cuando escuchás a Ulises decir que sos actriz y que hacés esto para que te den algún papel?", volvió a indagar la movilero. A lo que Kriegshaber cerró, sil filtro: "No sé qué pude haber hecho, porque a diferencia de él, no salí a hablar mal de Natacha en ningún lugar, no festejo su muerte como hicieron ellos con Adrián, yo no hablo mal de él, no salí a dar notas tampoco en ningún lugar. Hoy ustedes me encuentran acá porque acompañé a la familia Yospe a decir la verdad, qué es lo que yo viví. Y por la memoria de Adrián y por el respeto a mí misma y a ese nene, yo tengo que decir la verdad, le guste a él o no".