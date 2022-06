Noelia Marzol se tomará vacaciones sola y explicó el motivo sin filtros: "No doy más"

Si bien Noelia Marzol está dsifrutando muchísimo de la maternidad, admitió que está cansada y que necesita pasar tiempo a solas, lejos de su marido y su bebé, Donatello.

Por eso, le hizo un especial pedido a Ramiro Arias. A través de sus stories de Instagram le pidió que le regalara cuatro días de vacaciones sola y que él se quedara cuidando a su hijo.

Y así fue. El futbolista le cumplió el deseo y la bailarina contó públicamente qué la llevó a tomar la decisión de dar, por ​lo menos una semana, un paso al costado.

"Necesito cuatro días al menos sola porque no doy más. Parí a Dona y no paré por una elección personal ya que amo trabajar, bailar y todo lo que hice. Pero llega un momento en que se hace cuesta arriba", contó en diálogo con la revista Pronto.

POR QUÉ NOELIA MARZOL NECESITA VACACIONES SOLA

"Ramiro lleva cuatro meses afuera de casa, yo estoy sola encerrada las 24 horas con el niño y desespero. Te juro que desespero. Siento que tengo trepar por las paredes", sumó Noe sobre Ramiro, que está viviendo en Córdoba por trabajo.

Además, contó cómo reaccionó su pareja cuando ella le pidió estar algunos días a solas.

"Le pedí cuatro días de vacaciones a Ramiro y me los dio así que el patrón me permite cuatro días de vacaciones y se va a quedar él con Donatello en casa haciéndose cargo de todo 24x7. Me dijo: 'Andate tranquila amor, confiá en mi paternidad'", sumó.

"Mi sueño es una hermosa playa paradisíaca, con palmeras y yo tomarme unos mojitos mientras alguien me masajea". G-plus

Y contó a dónde le gustaría viajar.

"Tengo piedra libre para hacer lo que quiero. Mi sueño es una hermosa playa paradisíaca, con palmeras y yo tomarme unos mojitos mientras alguien me masajea. Pero como tiene que ser ahora, rápidamente porque empiezo a trabajar, no sé si me va a dar el tiempo. Voy a hacer todo lo posible para cumplir mi sueño y así sentirme una mujer renovada. Todavía estoy viendo el destino".

Antes de cerrar, contó que está muy entusiasmada por su viaje aunque siente un poco de miedo.

"Me da un poco de pánico pero creo que van a ser días divertidos para ambos. Serán horas de chicos a solas y en mi caso, de disfrute y relajación", sentenció.

¡Merecido!