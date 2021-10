Noelia Marzol, sin filtro con Rocío Marengo al revelar por qué no quiere estar en el grupo de WhatsApp de los participantes de La Academia: "Son unos densos"

Luego de los mensajes que se filtraron y el escándalo que se armó al difundirse varios mensajes del chat de WhatsApp que integran los participantes de La Academia de ShowMatch, Rocío Marengo tuvo un picante ida y vuelta con Noelia Marzol al asegurar que la bailarina no quiso formar parte del grupo por su bebé (Donatello, su bebé de 4 meses, fruto de su relación con Ramiro Arias).

Así fue el ida y vuelta de Rocío con Noelia en la pista:

Rocío: -Estamos todos en el chat menos Noe que, por su bebé, no quiere participar. Pero bueno, la entendemos. Yo le dije que se pierde una gran oportunidad de estar en un paraíso.

Noelia: -No tiene nada que ver mi bebé. No quiero estar porque son unos densos, mandan 20 mil mensajes por día. Marengo, no metas al bebé en esto.

R: -Me dijiste que era por tu bebé…

N: -Yo no quiero ser parte porque después voy a ser muy mala onda y me voy a ir al instante. Entonces, para eso, no participar.

