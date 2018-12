Noelia Marzol, separada de Marcos Baldovino: "Quería ser madre con él, pero no quería irme a vivir a Córdoba"

El amor entre Noelia Marzol (32) y Marcos Baldovino (38) sobrevivió la distancia que los separó durante poco más de un año entre Córdoba y Buenos Aires, pero no superó la imposibilidad de conciliar un futuro juntos como familia. Por eso, la actriz de Millennials y el empresario gastronómico cordobés pusieron punto final a su noviazgo “de común acuerdo”.

En diálogo con Ciudad, Marzol aseguró: "Estoy separada desde el lunes pasado y la principal razón fue la distancia. El tiene un hijo de un año, yo estoy con mucho trabajo y cuando tratamos de proyectar a futuro se complica la idea porque ambos tenemos motivos para quedarnos en nuestro lugar".

-¿Cómo te sentís después de esta decisión?

-Maso. Estoy triste, obvio. Pero era una cuestión de tiempo. Fue una decisión en conjunto.

-¿La relación venía desgastada?

-No. Para nada. Fue algo repentino. Siempre disfrutamos de cada momento juntos.

-En estos días hiciste una publicación muy potente en Instagram: “Siempre supe lo que quiero, y nunca hice caso a lo que esperaban de mi. Mi felicidad no se negocia! Punto final”. ¿Fue para Marcos?

-No. Siempre pensé lo mismo. Me costó mucho hacer lo que me gusta. Desde que soy chica tuve que lidiar con mi papá porque no quería que haga algo artístico. A mí me costó mucho todo. Nadie en mi familia es artista, y todo lo que consigo es a base de mucho trabajo y preparación. No me es fácil abandonar todo.

-¿Es definitivo?

-Es definitivo. Nos queremos mucho, pero priorizo formar una familia.

-¿Vos querías ser madre con Marcos?

-Sí. Pero no puedo tener hijos y formar una pareja si él vive en Córdoba. Y si yo me voy a vivir allá tengo que dejar de trabajar de lo que me gusta. Tampoco quiero que él deje de ver y tener relación con su hijo por instalarse en Buenos Aires conmigo. Simplemente pasó eso.

-Entonces, ¿cuándo arrancaron los problemas?

-No teníamos problemas hasta ahora. Los problemas surgieron cuando empezamos a pensar en estas cosas. La relación la disfrutamos todo el tiempo y pasé mis mejores momentos junto a él. Pero no soy de las personas precavidas que se inhiben de hacer cosas y disfrutar por temor a lo que va a pasar.

-¿Había celos por las visitas esporádicas a raíz de la distancia?

-No. No hubo celos. El siempre me apoyó en todos mis proyectos. Me acompañó siempre y confiaba ciegamente en mí, y yo en él.

-Hablás de tu futuro laboral, ¿cómo sigue?

-Vuelvo a Telefe con Minuto para ganar. Además, a partir del 8 de enero voy a estar en el teatro Apolo con Bien Argentino.