Noelia Marzol, a flor de piel, tras su performance en La Academia: "Es muy duro dejar a tu bebé para ir a trabajar"

En medio de la felicidad que vive a tres meses de haber nacido Donatello, su primer hijo junto a su esposo, Ramiro Arias, Noelia Marzol no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al contar los sacrificios que hace para lucirse en la pista de La Academia de ShowMatch teniendo un bebé tan chiquito.

“Estamos muy felices de estar acá y le mando un saludo a mi bebé. No me quiero poner sentimental porque yo arranco y no paro, pero es muy duro para una mujer que tenga que ir a trabajar siendo mamá”, comenzó diciendo Noelia, visiblemente angustiada, en la pista.

“De todas maneras, estoy acá y ustedes me atienden, me da el camarín que necesito y todo. Pero bueno, es muy duro para una mujer irse y dejar a tu bebé, pero lo estoy disfrutando”, agregó la bailarina, que tomó el lugar de Ángela Leiva tras su renuncia.

Y cerró, a flor de piel: “Lo amo a mi bebé y me banca todas. Viene al piso, se ríe y está con uno y con el otro. Y a mi marido que ya sabemos que es la segunda mama del niño”.