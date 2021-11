Filosos tweets de Noelia Marzol a Yanina Latorre tras sus críticas: "No te metas con mi trabajo ni con mi familia"

Muy picante, Yanina Latorre aseguró en LAM (eltrece) que Noelia Marzol es "mala compañera". Además, remarcó que la bailarina "maltrata y destrata" a quienes forman parte de La Academia de ShowMatch (eltrece).

Entonces, la bailarina reaccionó con todo desmintiendo sus fuertes declaraciones a través de Twitter y le hizo una picante advertencia.

"Decí lo que quieras. La verdad no me calienta. Pero maltratados, que contesto mal o que trato mal a mis compañeros, no. Eso no es real y es una acusación muy fea. No proyectes en mi", expresó, muy filosa.

CONTUNDENTES MENSAJES DE NOELIA MARZOL A YANINA LATORRE

Acto seguido, Noelia le advirtió a Yanina que no se metiera con su familia ni con su trabajo.

"Habría que preguntar en la sala de maquillaje si yo tengo algún tipo de exigencia… No creo que te estén informando bien. Y ser mamá es mi prioridad siempre pero sigo trabajando. No te metas con mi trabajo ni con mi familia. No hay lugar para que opines ahí", sumó, contundente.

Y se despidió redoblando la apuesta, remarcando que algunos se pusieron de su lado solo para llevarle la contra.

"De todas maneras, sos tan poco empática que me favorece que hables mierd... La gente sólo me apoya para llevarte la contra. Gracias", sentenció.

¿Recibirá respuesta?