Noelia Marzol contó cómo comenzó su historia de amor con Ramiro Arias: "Tiré mis principios a la basura e hice todo lo que dije que no iba a hacer"

Felizmente en pareja con Ramiro Arias y a la espera de su primer hijo juntos, Noelia Marzol reveló cómo comenzó su relación. La bailarina contó con ternura que su marido iba a verla continuamente al teatro, donde encabeza Sex, viví tu experiencia, para intentar llamar su atención.

“Hice todo lo que dije que no iba a hacer, mis principios los tiré a la basura. Él, en realidad, siempre me dijo que tenía conmigo como un enamoramiento a través de la pantalla... Y dijo 'voy a sacar entradas ahora que está haciendo una obra y tengo la posibilidad de tenerla frente a frente'”, contó en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

“Sacó la entrada, vino con unos amigos y, al principio, me empezó a perseguir él. Después medio que yo lo traía para los cuadros. Yo hacía las escenas y cuando lo miré dije 'este chiquitito...'”, agregó, divertida.

Además, contó que tuvo que superar un fuerte prejuicio para animarse a salir con él: “Él es jugador de fútbol, otra cosa que siempre dije es 'nunca voy a estar con un jugador de fútbol'. Y terminó la función, dije 'bueno, ahora se me acerca', pero no se me acercó nunca y después volvió, volvió un par de veces al teatro”.

Entonces, reveló cómo empezaron a charlar: "Nos empezamos a hablar creo que después de la segunda función, por Instagram... Y ahí dije 'ah, es este'. Y bueno, no sé, me enamoré”.

Por úlitmo, contó que al principio la convivencia no fue fácil, pero que hoy por hoy son muy felices juntos. "Con la cuarentena él se vino para casa y fue como una convivencia forzada. Al principio nos costó ponernos de acuerdo, tuvimos como una crisis. Y nada, después charlamos y volvimos... Estuvimos unos meses, él me propuso casamiento y a la semana me enteré que estaba embarazada”, concluyó.