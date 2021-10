¡No te lo podés perder! Guillermo "el Pelado" López presenta su unipersonal "El trabajo que me dio no trabajar"

Los momentos de pura diversión y risas son un plan asegurado en cada proyecto que encabeza Guillermo “el Pelado” López. Y esta vez no será la excepción en su regreso al escenario para presentar su unipersonal "El trabajo que me dio no trabajar".

El conductor estará al frente de 8 únicas funciones en Paseo La Plaza todos los jueves de octubre y noviembre a las 21 hs con un imperdible espectáculo (desde la Sala Pablo Picasso) donde se reirá de sí mismo y se divertirá en un constante ida y vuelta con el público.

Las entradas se podrán adquirir a través de Plateanet (www.plateanet.com); y en la boletería del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660 - CABA).

¡No te lo podés perder!

