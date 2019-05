La niña salteña que se animó a cantar un tema de Patricia Sosa junto a la cantante en Genios de la Argentina... ¡y sorprendió con su voz!

Pese a los nervios por estar en un enorme estudio de televisión y la felicidad por poder cantar frente a reconocidas figuras, Agustina Neri pisó el escenario de Genios de la Argentina... ¡y entonó un famoso tema del jurado!

La niña salteña sorprendió con su voz al cantar Aprender a volar y luego, Patricia Sosa la acompañó con un fragmento de la canción: "¿Sabés lo que me pasó? No es como si yo hubiese escrito la letra, sino que me venía la devolución de otro lado", la halagó la cantante.

"Siempre que uno escucha una canción que escribió y que la gente la gente, está bien... de alguna manera la voz se parece a lo que puedo hacer yo. Vos hiciste una interpretación propia, preciosa y sorprendiste. Tenés un caudal maravilloso y te felicito. Seguí estudiando porque tenés un potencial increíble", cerró Patricia, conmovida con la concursante.

¡Talento en el escenario!