Nilo, el hijo de Gastón Pauls y Agustina Cherri, cumplió 10 años: sus papás le dedicaron dulces mensajes

A días de que Gastón Pauls contara el rol clave de Agustina Cherri en su recuperación de las drogas, demostró que con la mamá de sus hijos, Nilo y Muna, sigue teniendo un vínculo súper estrecho a pesar de estar separados.

De hecho, ambos le dedicaron al mismo tiempo tiernos posteos a su hijito por sus 10 años de vida.

Junto a las fotos más lindas que ilustran el crecimiento del pequeño, tanto Agustina como Gastón lo describieron con inmensa ternura.

EL POSTEO DE AGUSTINA CHERRI A SU HIJO POR SU CUMPLEAÑOS

"10 años de vos, mi niño río. Mi debilidad. El amor de mi vida. Nilo te amo. Mamá", expresó Agus junto a las fotos más lindas de su hijo con Gastón.

EL POSTEO DE GASTÓN PAULS A SU HIJO POR SU CUMPLEAÑOS

"Vos cantándome una canción inventada en un idioma nuevo. Vos embarcándome en un viaje único. Vos riendo con la mejor risa del universo. Vos y tu bondad inconmensurable. Tu sensibilidad. Tu humor. Tu sencillez. Tu timidez profunda. Tus abrazos. Vos mirando por la ventana del auto sumergiéndote por enésima vez en el alma de algo más grande. Vos cuando me explicás todo eso que yo no sé. Vos y tu cara cuando querés llorar. Nuestras luchas libres que siempre terminan porque no aguanto más el amor y te abrazo y te beso. Vos colgándote de mi espalda. Vos y yo en el cine. Vos actuando. Vos abrazándome de nuevo. Vos más bueno aún. Vos y tu amor por los animales. Vos y yo. La emoción de verte crecer. A donde sea si es con vos, Nilo de mi alma", así describió Gastón a su hijo.

Y se despidió dedicándole su amor eterno.

"Te amo como nunca creí que podría amar. Gracias por hacerme tu padre. Feliz cumpleaños", cerró, con ternura.