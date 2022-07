Nicole Neumann, tras el escándalo con Mica Viciconte, se despachó con una fuerte frase: "Te hace falta"

Mica Viciconte explotó por un video que Nicole Neumann había subido de su hija menor, en sus vacaciones en San Martín de los Andes. Fabián Cubero se desentendió de la polémica y ahora la modelo Hace unos díasexplotó por un video quehabía subido de su hija menor, en sus vacaciones en San Martín de los Andes. El escándalo prendió tanto quese desentendió de la polémica y ahora la modelo soltó una llamativa frase

La figura de Los 8 escalones del millón, muy ávida con poner en sus redes sociales frases célebres y reflexiones, se despachó con un posteo que parecería responder al último escándalo con la panelista de Ariel en su salsa, quien fue cuestionada por criticarla como madre.

“Si alguna vez hablaste mal de mí, me mentiste o inventaste un chisme, te perdono y te deseo todo el amor del mundo, porque sé cuánto te hace falta”, disparó desde las stories. ¿Se vendrá la respuesta?

MARCELA TAURO, CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA MICA VICICONTE POR JUZGAR A NICOLE NEUMANN

Marcela Tauro se metió de lleno en el escándalo que inició Mica Viciconte con Nicole Neumann, al juzgarla (de modo indirecto) como madre, al ver un video de una caída de su hija menor en la nieve. "No hace falta que suban todo”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos, sobre las internas que se trasladan a las redes entre la ex y la actual pareja de Fabián Cubero.

Luego Tauro fue con los tapones de punta contra Viciconte: “Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país".

Dejando de lado la picante advertencia, Marcela subrayó: "No me gustaría".

