Nicole Neumann, súper irónica con Fabián Cubero cuando le preguntaron por sus conflictos: "Estoy en paz, al resto un besito"

A más de cinco años de anunciar su separación de Fabián Cubero, Nicole Neumann evade las consultas sobre su expareja y Mica Viciconte, o las responde con extrema ironía.

Recién llegada de Estados Unidos, la modelo fue abordada por Tucho, el notero de A la tarde, quien intentó saber cómo está actualmente su conflictiva relación con el padre de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, y ella fue filosa con sus sutiles respuestas.

NICOLE NEUMANN FUE IRÓNICA CON FABIÁN CUBERO

Notero: -Le hicimos una nota a Fabián, le pregunté por vos, cómo estaban las cosas…

"Estoy muy en paz con mis hijas, con Manu y con mi trabajo. Así que al resto le mandamos un besito enorme". G-plus

Nicole: -Es un tema de él, me parece maravilloso. Yo no tengo nada que opinar que no sea de mi vida…

Notero: -Le pregunté cómo estaban las cosas después del entredicho entre Mica Viciconte y vos por el covid.

"No tengo nada que hablar de ninguna otra cosa, porque no me interesa". G-plus

Nicole: -Yo no tuve un entredicho con nadie... Vengo a trabajar, vivo feliz, estuve de viaje. Fue maravilloso, con mis hijas. Y no tengo nada que hablar de ninguna otra cosa porque no me interesa. Estoy muy en paz con mis hijas, con Manu y con mi trabajo. Así que al resto le mandamos un besito enorme.

Notero: -Contestan parecido con Fabián. Él me dijo que le importa su familia.

Nicole: -Sí (muy irónico).

FABIÁN CUBERO, INDIFERENTE CON NICOLE NEUMANN

Feliz con la llegada al mundo de su hijo Luca, fruto de su amor con Mica Viciconte, Fabián Cubero fue consultado por las internas con Nicole Neumann y respondió sin nombrarla y con total indiferencia.

"En nuestra familia estamos tranquilos. Nosotros estamos enfocados en nuestra vida. Después, el resto, que haga la vida que quiera", dijo el exfutbolista en A la tarde.