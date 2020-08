Nicole Neumann reveló la decisión que tomó cuando se enteró que su empleada tenía Covid-19: "Le pedí que se fuera a un centro de aislamiento"

Finalmente, después de que trascendiera que su empleada doméstica tenía coronavirus, Nicole Neumann confirmó la información y reveló que ella también tiene Covid-19.

En diálogo con Nosotros a la mañana, la panelista explicó: “Es verdad lo de la señora que trabaja en casa; ella vive acá. Una mañana ella amaneció diciéndome que no tenía olfato, que no sentía nada. Obviamente me alarmé porque es un síntoma característico de Covid. Le pedí ‘por favor quedate encerrada en tu cuarto hasta que pueda gestionar que vayas a hacerte un testeo’. Y le dio positivo”.

“Así que desde ese momento los convivientes, que somos mis hijas y yo, tenemos que hacer una cuarentena preventiva. Yo me hisopé y di positivo. Se hizo todo bien, no hubo reuniones, saben que soy la loca de la desinfección pero es un mínimo descuido de alguien que tenés al lado y nadie se lo quiere contagiar por supuesto, ni contagiar a nadie”, agregó Nicole.

Cuando Ariel Wolman le preguntó si la empleada doméstica seguía en su casa y cómo se encontraba, Nicole respondió: “Ella está perfecta. No, no está acá ahora. Después del hisopado le pedí que vaya a un centro de aislamiento obviamente porque quizás nosotras éramos negativas. Está con síntomas leves, igual que yo”.

“Lo que fue característico y llamativo fue que perdió el olfato. Le pedí que fuera a su cuarto por las dudas, que en el camino oliera un vinagre, le pedí que me escribiera qué sentía y cuando me dijo que no sentía nada dije ‘bueno, listo’. Y ahí la mandé a un laboratorio a hacerse el testeo inmediatamente”, relató la top.

Y aclaró por qué la mujer estaba trabajando en su casa en plena pandemia: “Ella vive en casa y fin de semana de por medio se va a su casa porque tiene hijos y familia que atender. En el momento en el que se va a cerrar todo por la pandamia, le pregunto si quería quedarse acá o ir a su casa y no volver hasta que esto se termine. Ella me dijo ‘la verdad es que prefiero quedarme acá, soy grande, quiero cuidarme y quedarme’. Perfecto”.