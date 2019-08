Nicole Neumann respondió si comió cordero patagónico en Bariloche: "No como carne, menos ovejitas bebé"

De regreso de sus mini vacaciones en Bariloche, Nicole Neumann (38) se divirtió en Nosotros a la Mañana cuando se sentó frente a sus compañeros en el centro del estudio para responder las más diversas inquietudes cual invitada. Así fue que apenas indagaron si había compartido sus noches con algún caballero, la modelo lo negó y se escudó en el hecho de que viajó a la Patagonia con sus tres hijas: Indiana (10), Allegra (7) y Sienna (5).

Entonces, Agustina Kämpfer bromeó con Nicole al preguntarle si había probado una porción de cordero patagónico, un plato regional típico de la zona en que visitó. De inmediato, la diosa aclaró: “No, no. Ovejitas bebé no como. No como ningún tipo de carne, pero ovejitas bebé, menos”.

Al mismo tiempo, Nicole reveló: “La primerA noche llegué matada y puse una pizzas al horno”.

Súper picante, Nicole Neumann aprovechó para cerrar el programa y pegarle a Ángel de Brito cuando el Pollo Álvarez le pidió que anunciara la continuidad de eltrece: "Hay gente que no nombro más, pero viene Los Ángeles de la Mañana, quedate ahí y prendete al trece como todas las mañanas".