La abrupta y llamativa salida de Nicole Neumann del panel de Cortá por Lozano, que coincidió con el inicio del reemplazo de Jimena Barón a Verónica Lozano en la conducción, generó muchas especulaciones. El primero en dar algo de información fue Ángel de Brito desde Twitter: “Como se negó a ser panelista de @baronjimena (que es un reemplazo) @nikitaneumann quedó fuera de @CortaPorLozano. La rajaron”.

Ante esto, Nicole rompió el silencio pero luego sembró más interrogantes: "No es cierto que me despidieron por el reemplazo de Jimena". Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Ciudad pudo averiguar con la producción que Neumann continúa ligada a KZO pero que -por el momento- no regresará al magazine de Telefe, ya que tampoco tiene un contrato con el canal que la obligue y no se siente cómoda con el formato sin Lozano.

En este contexto, la modelo disfruta de unas paradisíacas vacaciones junto a Matías Tasín en México, donde renovaron su amor. Es así que Nicole Neumann pareció dar más pistas sobre su destino cuando publicó una reflexiva frase en Instagram, acompañada por una foto suya mostrando toda su plasticidad al hacer la vertical delante de un arco en un jardín. “¡Ommm! ¡Cada vez que se cierra una puerta es que el Universo tiene pensado abrir otras para vos! #positivevibes #positivethoughts #yogalover #veganlife #model #mom”, concluyó la diosa en una audaz pose de yoga.