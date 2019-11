Nicole Neumann, premiada en Los Más Clickeados 2019: ¿no fue a la fiesta para no cruzarse con Pampita?

Muchísimos famosos dijeron presente en la súper fiesta de Los Más Clickeados 2019, donde Ciudad Magazine premia a las figuras más exitosas del mundo digital. Pero hubo una figura que pegó el faltazo: Nicole Neumann.

Por eso el Pollo Álvarez, que condujo la ceremonia junto a Mica Levitt, le entregó su galardón al otro día en Nosotros a la Mañana.

Feliz, Nicole expresó: “¡Muchas gracias! Qué lindo, me encanta. No pude ir pero el premio vino a mí, que es lo importante. Prometo que el próximo año voy a ir. No me pude organizar por la vida diaria, las horas de descanso necesarias, las criaturas...”.

En ese momento, Tomás Dente pidió la palabra y le dijo: “Voy a opacar un poco este momento...”. Sorprendida, la top preguntó: “¿Pero qué pasó? ¿No estuve y también hay bardo?”.

"He estado en un montón de eventos con ella, me la cruzo acá todos los días y no tengo ningún problema de compartir ningún lugar con nadie" G-plus

Entonces su compañero le contó: “Sí. ¿Sabés cuál fue el runrún y lo que se comentaba? Que no asististe y fuiste la gran ausente de la noche porque no te querías cruzar cara a cara con Pampita”, haciendo referencia a que Pampita, ganadora del Oro, fue una de las grandes protagonistas del evento.

Contundente, Neumann desmintió el rumor: “¡Pero no! Ya lo aclaré miles de veces, no tengo ningún problema. Me la cruzo todos los días acá en el canal. También estuvimos en los Martín Fierro de Moda. No tengo ningún problema. Juro que no, nada que ver. He estado en un montón de eventos con ella, me la cruzo acá todos los días y no tengo ningún problema de compartir ningún lugar con nadie”.