Nicole Neumann y una nueva polémica por el aborto en Twitter: simuló usar FaceApp en una ecografía

No caben dudas acerca de la posición de Nicole Neumann en contra de la legalización del aborto. La panelista de Nosotros a la mañana se manifestó muchas veces “a favor de las dos vidas”, como ella proclama, y en más de una oportunidad lanzó polémicos dichos sobre el tema.

“Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados (…) Realmente me impresiona mujeres que son madres, con el don de crear vida, gestar y alimentar otro ser, de amar incondicionalmente... pidiendo a gritos el asesinato silencioso y aceptado, un acto de crueldad suprema”, fueron algunas de sus declaraciones en contra del proyecto de Ley para la Interrupción Legal del Embarazo (IVE).

Esta vez, Nicole generó controversia en Twitter al publicar una foto en la que se simula pasar por el filtro de FaceApp, la aplicación que envejece y es furor en las redes, una ecografía y se muestra como “resultado” a una nena. La modelo acompañó la publicación con un corazón celeste, símbolo de su posición contraria al aborto.

Inmediatamente, muchos usuarios le enviaron mensajes irónicos a modo de respuesta: “Chicas, no sean modelos, terminan psiquiátricas. Estudien (…) Señora no sea papelonera. Vaya a recostarse, ni la loca del bebito se animó a tanto (…) Me imagino lo que googleó para buscar la foto ‘niña blanca y linda’ (…) Más obvia no se consigue (…) Nicole basta, dame el teléfono por favor (…) Nicole, cuidate y querete más, se te está cag... de risa todo el país (…) Me parece que está trucado. Fijate que en la eco no se le ven las trenzas”, fueron varios de los tweets que recibió Nicole.