En medio del escándalo desatado con Fabián Cubero, Nicole Neumann brindó una entrevista a revista Gente en la que habló a fondo del conflicto con su exmarido pero también le dedicó un párrafo a su eterna rival: Carolina “Pampita” Ardohain.

Al ser consultada sobre si la convocatoria a su hermana Geraldine para ser panelista de Pampita Online le parecía una provocación a ella, Nicole fue tajante… y picante: “Claramente eso no me provoca. Carolina no me mueve la aguja con lo que haga o deje de hacer”.

Por otra marte, contó que tuvo una charla con Gege antes de que aceptara la propuesta de trabajar con Pampita: “Sí, claro. Como ocurre ante cada propuesta laboral. Me lo contó con naturalidad. Y sus consultas solo tuvieron que ver con cuestiones contractuales y de cachet. Sabemos que tener trabajo es una bendición, nada más importa”, cerró Nicole.

Vale recordar que días atrás Pampita trató el tema de la pelea de Neumann con Cubero en su ciclo y fue muy criticada por Yanina Latorre: “Es patética, la verdad es patética. Me parece patético lo que hace. No podés usar tu programa para vengarte de una chica que te hizo algo en tu adolescencia. Me parece patético como mamá y mujer. Meterse con los hijos de Nicole Neumann cuando a ella no le gusta que se metan con sus tres criaturas realmente me parece patético”, finalizó indignada.