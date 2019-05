La salida de Nicole Neumann de Cortá por Lozano a principio de año estuvo envuelta en un halo de polémica. Fue la propia Verónica Lozano quien aseguró a los medios la desvinculación de la modelo fue porque la top no había querido ser panelista de Jimena Barón, quien reemplazó a la conductora durante dos semanas. Por su parte, la rubia siempre negó la versión…

Recientemente incorporada al panel de Nosotros a la Mañana, Nicole habló de su abrupta salida del ciclo de Telefe y de su nuevo trabajo. “Estoy muy contenta, arranqué el jueves y súper bien. Disfrutándolo. Necesitaba un poco de retirada y ahora, ya necesitaba la vuelta”, comenzó en Agarrate Catalina, por la Once Diez.

“No me podría dar el lujo de quedarme sin trabajo, por eso siempre tengo mi trabajo de modelo y las campañas. Hay cosas que tienen sus ciclos, yo soy una persona muy impulsiva y pasional que tiene que ponerle todo a lo que está haciendo”, comentó sobre su situación.

“Eran dos programas diarios (por Cortá por Lozano y su ciclo en Net TV), que no estaban en los horarios en los que me permitían cumplir con mis hijas, así que estaba totalmente pasada, muy agotada. Necesité parar dos meses. No me rendían los horarios con las chicas y necesitaba algo que me permitiera estar en el trabajo y ser mamá de mis hijas”, completó Neumann.