Las dos semanas que tuvieron Pampita y Flor de la Ve desde la escandalosa pelea en la pista del Súper Bailando no cicatrizaron las heridas. El reencuentro de la jurado con la participante, luego de la discusión por la supuesta necesidad de “macho” en la coreografía, en referencia a Gabo Usandivaras, hastió a Nicole Neumann y a la vez motivó su reflexión.

“Un poco ya me aburrió toda esta pelea. Pero si Flor ha llegado a este punto se siente herida, ¡listo que Pampita pida perdón y se acabó! ¡Basta!”, enfatizó la panelista de Nosotros a la Mañana. Y continuó con su razonamiento luego de escuchar el resumen de lo que se dijeron la jurado y la participante de ShowMatch: “A veces por más que uno crea que no, al otro le dolió. Si le dolió, se pide perdón y punto. Ya está”.

“Aparte, Flor tiene razón. Le mandó un audio que escuchamos todos dándole la devolución. Ya está. Entonces, si al otro le duele, le duele, le duele, se pide perdón y se cierra el tema”. G-plus

Con vehemencia, Nicole continuó: “Aparte, Flor tiene razón. Le mandó un audio que escuchamos todos dándole la devolución. Ya está. Entonces, si al otro le duele, le duele, le duele, se pide perdón y se cierra el tema”. Ahí fue cuando el Pollo Álvarez le preguntó a Neumann qué haría en una situación así, y ella se sinceró: “Le pediría perdón y se acabó el tema. Le diría que no fue mi intención, porque aparentemente no fue la intención (lastimar), pero si le dolió le pido perdón. Porque a veces hay que pensar qué le pasa al otro, no la intención que tuvo uno o lo que uno quiso decir. Si el otro lo interpretó mal y le dolió, se pide perdón ya. Listo. Es así, no siempre pasa por uno. Es lo que le pasa al otro y a veces hay que correrse de lado y ver qué le pasa al otro”.

“Hay que tener un poco de empatía y sentir las disculpas, porque las disculpas no sentidas no sirven de un pomo. A Flor le tocó una fibra íntima que tiene que ver con su lucha y su vida”, agregó. Igual de contundente, Nicole Neumann aclaró: “También debería haber disculpas de Gabo a Pampita. Porque hay que decir todo. Porque fue un golpe bajo innecesario, lo personal no tenía nada que ver con el tema”.