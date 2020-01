Nicole Neumann explicó por qué tiene una foto romántica con Cubero en su casa: "Es alguien con quien compartí once años"

En medio de los constantes conflictos que surgen entre Nicole Neumann y su exmarido, Fabián Cubero, apareció una imagen que sorprendió a muchos.

La top participará de Divina Comida, el nuevo ciclo de Telefe, y en los adelantos se puede ver a Nicole mostrando su hogar y se aprecia un portaretratos con una foto romántica de ella y Fabián en blanco y negro.

Consultada por Los Ángeles de la Mañana, Nicole explicó por qué aún tiene la imagen de su ex: “Sí, yo la mostré. No tengo vergüenza, es el padre de mis hijas, alguien con quien compartí once años. Nosotras seguimos viviendo en el hogar familiar, donde se vivió en conjunto”.

Con naturalidad, Neumann aseguró que la decisión de dejar esas fotos tiene que ver con sus hijas en común, Indiana, Allegra y Sienna: “No voy a borrar la identidad de alguien que es completamente parte de sus vidas, tanto como yo, que es su padre”.

"Yo mostré la foto. No tengo vergüenza, es el padre de mis hijas, alguien con quien compartí once años. Nosotras seguimos viviendo en el hogar familiar, donde se vivió en conjunto" G-plus

Cuando uno de los cronista le comentó que era llamativo porque se trataba de una foto romántica, Nicole respondió: “No sé, no me parece, no me hace ruido. Creo que hay otros portaretratos, los mismos que estaban antes”.

Cuando los noteros le marcaron que habría una dicotomía entre tener una foto con su ex y hablar mal de él televisión, ella lo negó rotundamente: “Yo nunca salí hablando mal de él”.