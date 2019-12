Nicole, contundente al elegir entre Pampita o De Brito para compartir el jurado del Bailando: "Toda la vida a Carolina"

La llegada de Nicole Neumann como jurado suplente en el Súper Bailando reveló un fuerte enojo de la modelo con Ángel de Brito, con quien la convivencia en el programa de Marcelo Tinelli fue a cara de perro y con picantes cruces en las redes sociales y la TV.

En ese álgido contexto, el Pollo Álvarez le preguntó a Neumann sobre el conflicto con el conductor de Los Ángeles de la Mañana y ella no solo mantuvo su firme distancia, sino que eligió a Pampita por encima de él.

"Si tuvieses que elegir hoy estar sentada al lado de Ángel o Pampita en el jurado, ¿a quién elegís?", le preguntaron. Y Nicole contestó: "De Pampita, toda la vida". G-plus

"Somos vecinos de programa y ustedes estuvieron al lado en la silla del Bailando", le comentó el conductor de Nosotros a la Mañana a su panelista, quien contestó: “Y vamos a seguir estando al lado. Igual, hay que estar tan concentrados en lo que están haciendo los participantes, para poder puntuarlos como amerita en esta instancia, que el que tengo al lado me da igual".

Atento a las palabras de su compañera, Tomás Dente le consultó: "Si tuvieras que elegir hoy estar sentada al lado de Ángel o Pampita en el jurado, ¿a quién elegís?". Dejando de lado su histórica rivalidad con Carolina, Neumann señaló: "De Pampita, toda la vida... Viste, dudé lo mismo que él".

En su respuesta, la blonda chicaneó a De Brito, quien ahora se alistó al "team Pampita" y antes era "team Nicole". Y agregó: "En una discusión fuera de cámara yo comprobé que no tiene humanidad, por eso digo que esto viene desde mucho antes, no es si prefiere a Pampita o a mí. Eso ni idea. Podés preferir a Pampita y me da igual. Sobre gustos no hay nada escrito. La amamos a Pampita. Yo no dejo de dormir porque alguien prefiera a Pampita y no a mí, pero cuando una discusión fuera de pantalla me demuestra algo de una persona, ya está".