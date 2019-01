Nico Vázquez contestó si se bancaría el 'poliamor' tras 11 años de relación con Gimena Accardi: "Lo hemos hablado y..."

El "viento en popa" en el presente de Nicolás Vázquez (41) es a pleno. Y toca su lado profesional como el personal. En lo laboral, se volvió el hombre del verano con el suceso arrasador de Una semana nada más, la comedia que presenta en el teatro Nacional y que se volvió un éxito de taquilla desde el día uno.

Y en lo personal, la vida también le sonríe en el amor... ¡desde hace 11 años! Es que Nico conforma junto a Gimena Accardi una de las parejas más queridas del ambiente artístico y, si nos guiamos por cómo se muestran en cada aparición público, el enamoramiento permanece intacto.

"Lo hemos hablado y a ella le pasa lo mismo. Me es difícil y no porque sea un pacato, no puedo imaginármelo". G-plus

Divertido y sincero, Vázquez se animó a responder sobre el llamado "poliamor" y si, después de tanta convivencia, alguna vez fue un tema planteado por ambos: "No podría aguantar saber que está con alguien o compartir la mujer que tanto amo con alguien. Lo hemos hablado y a ella le pasa lo mismo. Me es difícil y no porque sea un pacato, no puedo imaginármelo. Hoy estoy bien; si mañana siento que no me pasa lo mismo prefiero dar un paso al costado", reflexionó en una nota con Teleshow. Y explayó al respecto: "Es buenísimo que nos sigamos eligiendo, no es un contrato para toda la vida. Hoy nos amamos con locura, nos elegimos y está todo bien. Mañana podría ser de un día para el otro que ya no, y no sería raro; un día pasa que se te apaga y se te apaga. Hay que saber entenderlo y aceptarlo".