Nico Riera reveló que está en un app de citas: "Me hice un perfil, salí con alguien y fue divertido"

Ser famoso y tener un perfil en una app de citas parece imposible. Especialmente, porque muchas personas se preguntarán si esa cuenta es fake o si realmente un actor como Nicolás Riera está dispuesto a salir con una persona que no sea del medio.

Sin embargo, Nico se animó y se hizo un perfil en una app de citas. Aunque se está divirtiendo mucho gracias a la aplicación, aseguró que cada vez le cuesta más salir porque debido al delicado contexto pandémico le tomó "el gustito" a estar más en su casa.

"Me hice un perfil a ver qué onda. Todavía estoy ahí. Entre los ensayos y ahora con el tema de la tira, tampoco hay mucho tiempo. Tomé como costumbre pasar más tiempo en mi casa desde el año pasado y le agarré un poco el gustito. Entonces estoy como muy en mí, con mis cosas y con proyectos", contó en diálogo con Teleshow.

Sin embargo, reveló que salió con una persona que la pasó bien. "Fue divertido. A mí no me cuesta pasarla bien, le saco el peso a un montón de cosas. Es simplemente pasar un buen rato, una buena charla. Te puedo hablar de astrología, apicultura. No me quedo sin tópicos. Es divertido ir a la nada, ver qué pasa. La espontaneidad hace que sea todo mucho más divertido", afirmó, buena onda.

Y se despidió contando que muchas personas al ver su perfil piensan que es fake, aunque él prefiere no aclarar los tantos para mantener el "misterio". "Me han mandado mensajes por Instagram diciendo: 'Hay alguien usando tu foto'. Yo no digo nada. Hay que mantener el misterio", concluyó.

¡La pasa bien!