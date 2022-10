Nico Occhiato reveló su mayor frustración y retó a los participantes de El último pasajero: "¡No se rían!"

Nico Occhiato se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los conductores más destacados de la TV argentina, aunque este domingo Flor Vigna lo mandó al frente con su sueño frustrado de la adolescencia, y él reaccionó frente a la risa de los participantes.

Todo comenzó cuando Flor Vigna le dio paso a “El Pollo” para que hiciera su jugada por el equipo azul y le preguntó cuál es tu sueño, a lo que él respondió que, por ahora, no tiene un objetivo a futuro.

“Sos un chabón tranquilo, no pretencioso, no ambicioso- ¿Y después del colegio que hacés?”, quiso saber la conductora, a lo que el joven le contestó que suele jugar al fúbol. “¿Y jugador de fútbol no querés ser?”, insistió Vigna, pero “El Pollo” le contestó que “está difícil”.

NICO OCCHIATO REACCIONÓ FRENTE A LAS RISAS DE LOS PARTICIPANTES DE EL ÚLTIMO PASAJERO

“SÍ, es un sueño un poquito difícil. Miralo, Nico quería ser jugador de fútbol”, dijo Flor, mientras Nico confesaba: “Yo soy frustrado”. “Pero está conduciendo en Telefe”, aclaró la conductora, defendiendo a su compañero.

Sin embargo, los participantes se tomaron a broma este comentario de Occhiato y estallaron en risa, por lo que el conductor reaccionó ante esta actitud con un comentario que rompió con la tendencia del ciclo.

“No se rían. Les estoy contando que soy un jugador frustrado y se me c…. de risa”, dijo Occhiato, sorprendido. “¿Qué malvados, no? Vamos a reírno de sus sueños frustrados ahora”, propuso Flor, mientras los jóvenes que los rodeaban hacían silencio.