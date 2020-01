Nico Occhiato admitió su reencuentro con Flor Vigna: "Nos vimos y la pasamos bien"

Un video de Flor Vigna y Nicolás Occhiato filmado en una estación de servicio en la noche del martes volvió a instalar los rumores de reconciliación. Las imágenes que puso Los Ángeles de la mañana hicieron que el conductor de Todo puede pasar niegue todo, para al final terminó admitiendo en Hay que ver que se encontró con su ex.

“Somos libres los dos y nos estamos viendo como cualquier ex. Lo que pasa es que justo nos agarraron en una estación de servicio bajando a comprar algo, pero no hay nada más que eso. No hay noticia de que volvimos. Solamente nos vimos y nos llevamos bien, como lo dijimos desde que terminó el programa”, aseguró el ganador del Balando, entre risas deslizando que mantiene una relación free con Flor.

"Somos libres los dos de hacer lo que queremos, nos vimos y la pasamos bien". G-plus

Ante la insistencia de si la pareja volvía a apostar por su amor, Nico se mantuvo firme: “Nos estamos viendo, nos queremos mucho como personas y lo pasamos bien. No hay mucha más vuelta”, aseveró el animador y repitió sus palabras cuando le consultaron sobre la versión de que la actriz estaba saliendo con un hombre de 40 años cercano a Gimena Accardi. “Somos libres los dos de hacer lo que queremos, nos vimos y la pasamos bien”, volvió a decir.

También Nico negó haber tenido una cita romántica: “Nos juntamos con amigos que tenemos en común. Fue en Pilar y nos quedamos ahí. Después cada uno a su casa por separado”, finalizó Nico Occhiato risueño. ¿Qué dirá Flor Vigna?