La Negra Vernaci relató cómo fue su escandalosa pelea con Jorge Rial: "Me dijo un montón de cosas desagradables"

Este jueves, varios medios se hicieron eco de una tremenda discusión que tuvo lugar en el edificio de Uriarte y Nicaragua, donde funcionan Radio 10 y Radio Pop, entre Elizabeth “La negra” Vernaci y Jorge Rial.

En diálogo con Ciudad, la Negra explicó que el entredicho se dio por una actitud de “ninguneo” que sufrió por parte de Rial, con quien quería hablar acerca de su flamante puesto de conductor de Sobredosis de TV, que la tenía al frente junto Juan Di Natale hasta el año pasado.

“Yo ya estaba desvinculada del programa, no lo iba a hacer este año. Me pareció nada más que, como me enteré por los medios, y Rial trabaja en el mismo multimedio, (que le tenía que decir) ‘Hola, ¿qué tal? Vas a hacer el programa que estábamos haciendo nosotros’ y nada más que eso”, señaló Vernaci.

ELIZABETH VERNACI RELATÓ CÓMO FUE SU PELEA CON JORGE RIAL

“Eso llevó a una cosa de ninguneo durante toda la mañana y cuando salí a la calle a buscar algo al auto, él estaba ahí y le dije ‘che, no me atendiste en toda la mañana’. Me dije ‘sí, llamame por teléfono’”, agregó la conductora.

“Le dije ‘si estás acá, hablémoslo ahora’, que sí, que no, y me dijo un montón de cosas desagradables en el medio de la calle, y entonces cuando entramos a la radio, entré diciéndole otro montón de cosas, y de eso se habló. Pero quedó en un entredicho, nada tan importante”, concluyó la Negra, sobre la tremenda discusión que mantuvo con Rial, en la que habrían intervenido un gerente del multimedio y el periodista Elio Rossi para separarlos.

De hecho, al ser consultada sobre si el final de la discusión se dio de esta manera, ella se limitó a contestar: "¡Cualquiera!".