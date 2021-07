Nazarena Vélez sorprendió a Cinthia Fernández al tirarle las cartas y hablarle de su relación con Martín Baclini: "No creo que él suelte"

Nazarena Vélez sorprendió a Cinthia Fernández al revelarle qué dicen las cartas en su nombre. En Los Ángeles de la Mañana, la mamá de Barbie Vélez le habló a la panelista de su futuro amoroso y le dio una noticia inesperada en la que está involucrado Martín Baclini.

“¿Va a tener novio este año si o no?”, consultó Ángel de Brito acerca de su panelista a la angelita invitada, quien reveló: “Yo creo que no. Ella tiene que terminar de cortar la relación con Baclini. Y él tampoco, él no suelta y no creo que suelte. Parecen una pareja, la relación que tienen es una relación de pareja”.

Por su parte, Cinthia contó que la última vez que estuvieron juntos en LAM, tras salir del canal se pelearon. “Ese día teníamos que ir a almorzar y terminó bajándose del auto”, detalló y el conductor de la emisión de eltrece sumó: “El otro día que vino acá lo retaba como si fuera la esposa”.