Nazarena Vélez recordó cuando le rompió el auto a Daniel Agostini: "Lo volvería a hacer"

Hoy por hoy, Nazarena Vélez disfruta de su romance con Santiago Caamaño. Sin embargo, relaciones pasadas no transcurrieron con tranquilidad. De hecho, la actriz suele recordar con sus hijos cuando le rompió el auto a Daniel Agostini, el papá de Chyno, por un conflicto familiar.

“Siempre que nos juntamos recordamos los tiempos familiares con Chyno y Barbie. Y nos acordamos cuando le rompí todo el auto al padre (Daniel Agostini) porque no lo podía ver", expresó Naza a través de sus stories de Instagram.

Y aunque admitió que estaba fuera de sus cabales, reivindicó su reacción. “Qué sacada. La verdad, qué sacada... Pero lo volvería a hacer”, remarcó, totalmente sincera.

"Recuerdos de una familia muy normal... No me toques un pibe porque me vuelvo loca fuerte...", agregó. Y se despidió revelando por qué se había sacado, en pleno conflicto por la tenencia de su hijo: "Hacía tres meses que no veía al Chynete".