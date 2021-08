Nazarena Vélez se quebró al contar la relación de su hijo Thiago con su novio: "Pregunta si le puede decir 'papá'"

Hace casi tres años que Nazarena Vélez (46) comparte su vida junto a Santiago Caamaño (39), quien se convirtió en una figura paterna fundamental para Thiago Rodríguez (10), el hijo menor de la actriz fruto de su matrimonio con Fabián Rodríguez (fallecido en marzo de 2014). También madre de Barbie Pucheta (27) y Chino Agostini (20), Nazarena reveló emocionada el especial vínculo de su pareja con Titi: "No sabés lo que es. Titi le dice '¿Te puedo decir papá?' por momentos. Es hermoso".

Las declaraciones de la productora de Trepadores fueron en Cortá por Lozano, donde su pareja había reflexionado sobre su lazo con Thiago: "No tengo hijos, así que fue como un aprendizaje encajar en un rol, pero son forzar nada tampoco. Con Titi al principio fue con el que más que me costó. Pero también dije ‘se va a dar solo’. Esperé el momento, sin forzar nada".

Por eso, Nazarena luego comentó conmovida: "Titi le costó un montón, y es tan hermoso el vínculo. Porque terminó creyendo en el amor, y él no forzaba nada. No le decía ni reprochaba nada. Si Titi decidía no estar con él, lo respetaba, y se dio cuenta de que estaba siempre y ahora están enamorados". En ese punto fue que enfatizó: "No sabés lo que es. Titi le dice ‘¿Te puedo decir papá?’, por momentos. Es hermoso".

Frente a Verónia Lozano, Nazarena explicó con mucha emoción: "Porque aparte es un vínculo sincero. Me di cuenta del amor sincero del Bocha desde el día uno. Y Santi se ponía en el lugar de Thiago, porque lo vivió con su mamá en algún momento. O lo que sea. Entonces, siempre se puso en la cabeza de un nene de 10 años, y eso es impagable".

Al final, Nazarena Vélez describió la reacción de Thiago ante los gestos de Santiago Caamaño: "Él se da cuenta de que el amor es genuino y eso es hermoso".