Nazarena Vélez publicó una foto en ropa interior al natural con una fuerte reflexión: "Me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen"

En este último tiempo, Nazarena Vélez comenzó a compartir en Instagram su intenso y reflexivo camino a hacia la autoaceptación. En más de un posteo, la actriz reflexionó sobre lo mucho que sufrió por querer encajar en un determinado canon de belleza.

Mucho más segura de sí misma y sin la presión estética oprimiéndola, así se mostró Nazarena en su última secuencia de fotos. En ropa interior y sin retoques digitales, reflexionó sobre la alegría que le produce haber empezado a aceptarse tal cómo es.

"Hasta los pies me criticaron. Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno... Agradezco hoy, a mis 46 años y después de tanto, poder contarte que se puede ser FELIZ así tal como sos. Y al que no le guste que mire para otro lado. Mi cuerpo no quiere tu opinión, mi cuerpo mi decisión", sentenció, reflexiva.

Además, sumó un clip charlando con Gastón Pauls en Seres Libres sobre la adicción que sufrió por lograr un cuerpo delgadísimo. Y una noticia que se burlaba de sus pies.

¡Valioso mensaje!