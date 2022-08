Nazarena Vélez opinó filosa de la reconciliación de Laurita Fernández con Nico Cabré: "Cuando ya fracasaste, no crees mucho"

Nazarena Vélez opinó a fondo de la supuesta reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, luego de que Yanina Latorre afirmara en LAM que los actores volvieron a apostar al amor, tras varias idas y vueltas.

Con sutileza, pero luego del enojo de Laurita por las críticas de Vélez y Estefi Berardi en el programa de Ángel de Brito, Nazarena volvió a hablar de la bailarina, de sus "fracasos" amorosos y argumentó el potencial motivo por el que Fernández negaría la reconciliación con Cabré.

PICANTE OPINIÓN DE NAZARENA VÉLEZ SOBRE LAURITA FERNÁNDEZ

Yanina Latorre: -Él está todo el día con ella, la va a buscar al teatro. Aunque ella lo niegue, es verdad. Él se cuida mucho de que no le saquen fotos. Se tapa. Pero están juntos. No sé por qué coño no quieren que se sepa…

Fernanda Iglesias: -Para mí Laurita y Cabré no quieren decir que se reconciliaron porque es como el cuento de Pedro y el lobo. ¡Otra vez! Es como que no les crees.

Nazarena Vélez: -También para cuidar. Capaz al principio decís '¿para qué lo voy a decir? Para que estén hablando… '. Capaz vos pensás 'me voy a volver a separar'.

Yanina: -Yo se lo pregunté a Laurita y me lo niega. Pero yo me la juego porque confió plenamente en la persona que me dice esto.

Ángel de Brito: -Acá, a ella le preguntamos si se había reconciliado y nos dijo que no. Pero es raro que él vaya al teatro todo el tiempo.

Nazarena: -Escuchame, él se hizo una cuenta de Instagram y al principio seguía a 8 personas, una era ella. Obviamente que hay onda, sino no vas a seguir a tu ex.

Ángel: -Lo estaría coacheando…

Nazarena: -Puede estar cuidando la relación, porque cuando fracasás… Cuando ya fracasaste con una pareja, no crees mucho. Entonces, lo cuidás, para que después no estemos todos opinando.

Ángel: -Claro, es para sacarle presión.