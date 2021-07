Nazarena Vélez mostró a Barbie luciendo un increíble vestido de novia y ella aclaró: "No es el que elegí"

Súper contenta por ver a su hija tan feliz, Nazarena Vélez está acompañando a Barbie Vélez en los preparativos de su boda con Lucas Rodríguez. Los novios se casarán en plena pandemia, cumpliendo con todos los protocolos, y ya están organizando su espectacular boda.

En este contexto, Nazarena compartió a través de sus stories de Instagram una significativa foto de Barbie luciendo un espectacular vestido de novia sin espalda y con una cola que se caracteriza por un vuelo soñado.

Entones, la joven hizo una contundente aclaración después del revuelo que generó el posteo de su mamá: "Yo tiré la bomba del vestido y me fui. Todos me preguntan. Tengo ansiedad, nervios, emoción, todo. Ese no es el vestido que elegí, el que subí. Quería mostrarles algunos de los modelos que hay", contó a través de Stories.

Y cerró revelando que sus familiares la retaron al pensar que esa era la penda que había elegido para caminar hacia el altar. "Estoy muy ansiosa y nerviosa. Muchos familiares y amigos me escribieron preguntándome '¿cómo vas a publicar el vestido?' pero no es ese", cerró.

¡Divina!