Nazarena Vélez le hizo un fuerte reclamo a la Cata de Gran Hermano por una charla que tuvo con Agustín sobre su sexualidad

Nazarena Vélez se plantó y enfrentó a María Laura ‘Cata’ Álvarez en su visita a LAM, después de su eliminación de Gran Hermano 2022, por hablar de la sexualidad de Agustín ‘Frodo’ Guardis.

“¿Sabés qué me pasa con vos, Cata? Me pareces amorosa, me parece que tu historia de vida es divina, pero me hace mucho ruido que una mina como vos, que hace dos años recién pudo decir lo de su sexualidad, hayas expuesto a un pibe”, le dijo la panelista.

Luego, aclaró: “Él me cae como el or… y me parece un degenerado, pero que lo hayas expuesto ante 20 millones de personas, a vos que te costó tanto contarlo, porque se lo estabas preguntando en Gran Hermano".

"No podés obligar a una persona a salir del closet así". G-plus

Por su parte, la exparticipante del reality se defendió: “Eso no lo medí, era como que por lo que me pasó a mí por ahí siempre siento la necesidad de si veo alguien, le cuento mi experiencia para que pueda liberarse”.

“Y decir y contar lo que se siente desde este lado después de tantos años de haberlo sufrido”, sumó María Laura y entonces Nazarena sentenció picante: “Pero no podés obligar a una persona a salir del closet así. Si sos empático, eso no lo hacés, no lo exponés”.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Cata reveló un desubicado comportamiento de Agustín que incomoda en la casa

CATA HIZO UNA FUERTE COMPARACIÓN DE AGUSTÍN Y ALFA DE GRAN HERMANO

Cata hizo una inesperada comparación en el programa de América al hablar de las personalidades de Agustín y Alfa de Gran Hermano 2022.

“Agustín es como Alfa chiquito”, dijo la exparticipante del programa de Telefé haciendo referencia a lo “fabuladores” que son.