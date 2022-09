Nazarena Vélez se fue en pleno vivo de LAM y sorprendió a Ángel de Brito: "¿A dónde te fuiste?"

La inesperada escapada de Nazarena Vélez de su sillón de LAM desconcertó a Ángel de Brito, y el conductor ironizó por los motivos de la breve ausencia de su compañera.

"¿Se fue Nazarena? ¿Renunció?", se preguntó De Brito con picardía al notar que la picante panelista no estaba en su butaca, aunque había dejado su micrófono.

Entonces, Estefi Berardi respondió sin filtros qué le había pasado a su colega, quien se sentaba a su izquierda: "Se estaba orinando… No aguantaba más".

Más sobre este tema Nazarena Vélez acusó a Caire de filmarla en la intimidad sin su consentimiento: "Le revisé todo el departamento"

Atenta, la Nazarena Vélez había aprovechado el momento en que pasaban al aire una entrevista a Luciano el Tirri, el primo de Marcelo Tinelli, para irse del estudio.

LAS GRACIOSAS EXPLICACIONES DE NAZARENA VÉLEZ TRAS ESCAPARSE DE LAM EN VIVO

El regreso de Nazarena Vélez a su sillón en LAM tampoco fue captado por las cámaras, ya que entró cuando mostraban una publicidad, pero Ángel de Brito la chicaneó apenas la detectó: "¿A dónde te fuiste? ¿Fuiste a ver el partido? No me voy si no me decís".

Más sobre este tema Nazarena Vélez habló como nunca sobre su relación con Hernán Caire: "Se terminó porque era violento y celoso"

Pero Nazarena jugaba al misterio al afirmar que "no te puedo decir".

Así, De Brito especuló al filo con Vélez por un irónico posteó que habría hecho en ese lapso: "Es porque te vino (el período). ¿Fuiste a cambiarte el pañal?".

"También me vino y fui al baño, pero no te puedo contar. Pasó otra cosa pero no te la puedo contar. Tengo que resolver algunas cosas. No quiero decir algo que mañana desmientan. Se está resolviendo. Si se van a enterar, se van a enterar primero acá".