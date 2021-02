Nazarena Vélez contó cuándo será el casamiento de Barbie y adelantó: “Voy a ser una abuela insoportable”

En diciembre Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se comprometieron en México y compartieron esta decisión con su familia y sus seguidores en las redes sociales. Mientras la pandemia mundial de Covid-19 sigue su curso, Nazarena Vélez reveló para cuándo planean los jóvenes su boda y adelantó que, cuando sea el momento, quiere “ser de esas abuelas insoportables”.

En una entrevista con Catalina Dlugi para su ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad), la actriz contó que su hija avanza con los preparativos para la boda. "Va a ser este 2021, no sé el mes, pero es un poquito antes de finalizar el año”, dijo Nazarena, y contó que Barbie tiene una seria duda respecto del lugar.

“Por momentos me dice que se lo quiere hacer acá, pero después me dice que lo quiere hacer afuera”, contó Nazarena, y explicó de qué manera piensa su hija el evento con respecto a la pandemia. “Yo creo que ella está planeando todo como si fuera hoy. Teniendo en cuenta la situación, no creo que pueda invitar a 200 personas. Capaz cuando ella lo haga sí, no sé, capaz esto se abre, pero la verdad es que no se sabe”, explicó.

Cuando Catalina le consultó sobre la posibilidad de convertirse en abuela en el futuro próximo, Nazarena se mostró encantada con la idea. “Voy a ser de esas abuelas insoportables. Me vuelvo loca de solo pensarlo. Re pienso en una Barbarita, en un Chinito, Titi es muy chiquito, pero re. Lo que pasa que no les quiero generar presión ni nada por el estilo", explicó.

Asimismo, Nazarena habló sobre sobre el romance de Barbie con el hijo de su exmarido, Fabián Rodríguez. “Siempre supe que él era el amor de su vida. Lo conoció a los 15, y cuando pasó él flasheó con ella. Cuando el padre me contó eso, yo le prohibí que se quedara a dormir en casa. Yo siempre supe que esto era una gran historia de amor”, concluyó.