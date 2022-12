Nazarena Vélez alienta a la Selección Argentina con este outfit súper sensual

Súper contenta por el triunfo de la Selección Argentina ante Polonia, a quien le ganó 2 a 0, Nazarena Vélez alentó a su país en el Mundial Qatar 2022 desde Buenos Aires.

¿De qué manera? Luciendo un outfit mundialista súper sensual que impactó a sus seguidores de Instagram. "Te amo, Argentina. Hasta hice cambio de camiseta. Mis cábalas son prender palo santo y tomar una cerveza", contó Naza.

Para alentar al equipo de Lionel Scaloni, Naza se puso las camisetas de Argentina, súper ceñidas al cuerpo, en diálogo con unas calcitas negras. Se recogió el cabello y posó súper segura de sí misma en el espejo de su living.

NAZARENA VÉLEZ VOLVIÓ A ACUSAR A FEDERICO BAL Y RECHAZÓ CONVERSAR CON CARMEN BARBIERI

Además, Nazarena Vélez volvió a acusar a Federico Bal de haber agredido a Barbie Vélez, pese a que la Justicia lo sobreseyó de culpa y cargo.

"Me va a doler siempre. Mi hija sufrió violencia de género. Me va a doler toda la vida. Y ninguna charla de café me va a sacar ese dolor", afirmó.

Indignada, Nazarena también rechazó conversar con Carmen Barbieri: "Para qué me voy a sentar si no somos amigas ni nunca lo fuimos. No me interesa ni me parece sano. Uno del dolor se tiene que alejar".

"No tengo ganas de darle un beso. La saludaría con un hola y me iría por otro lado, también para no incomodarla", cerró Nazarena, implacable.