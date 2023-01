Nazarena Di Serio habló del rumor de romance con el futbolista Nicolás González

Recién llegada a la Argentina de sus vacaciones por Italia, Nazarena Di Serio rompió el silencio y afrontó el rumor que la vinculo sentimentalmente con el futbolista Nicolás González.

"¡Hola, gente! Ya en Argentina. Quería aclarar que no estoy saliendo con nadie. En Italia estuve con unos amigos míos y no me cruce a nadie más”, escribió la conductora de TN en Twitter, echando por tierra la versión amorosa.

Y agregó Naza, molesta: "Los que me conocen saben cómo soy y que no me gustan estas cosas. Gracias por la buena onda siempre".

EL RUMOR DE ROMANCE DE NAZARENA DI SERIO Y NICOLÁS GONZÁLEZ

La semana pasada, se puso en el centro de la escena la versión de que Nazarena Di Serio y Nicolás González están viviendo un romance en Europa.

En Intrusos aseguraron que la periodista y el futbolista de la Selección Argentina están disfrutando de su noviazgo en una romántica luna de miel en Roma, Italia.

"Mucha gente se acercaba a pedirle fotos a él y además estaban con los primos de Nico, como plan familiar", aseguró Pampito, elogiando la forma de ser de la "chica del clima" de el noticiero eltrece.