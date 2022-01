Nazarena Di Serio habló de la dislexia, el trastorno que no le permite manejar: "Me cuesta coordinar"

Contenta por debut al frente de 100 argentinos dicen (eltrece), Nazarena Di Serlo abrió su corazón y reveló que padece un trastorno: dislexia.

La periodista contó que ese trastorno le impide manejar. "Me cuesta coordinar", dijo al hablar a fondo sobre la dislexia.

"En mi caso, lo que me limita es que no puedo manejar. Porque no coordino la izquierda de la derecha, me mareo. No puedo. Es algo que no me sale. Aprendí a manejar, pero no saldría a la calle ni loca", dijo Naza.

"No coordino la izquierda de la derecha, me mareo. No puedo. Es algo que no me sale. Aprendí a manejar, pero no saldría a la calle ni loca" G-plus

"En mi trabajo tengo que hablar, por suerte, así que zafo bastante, pero creo que otras cosas, que sean más de coordinación, no creo que las pueda hacer. Me cuestan bastante", reveló la conductora en diálogo con Pasa Montagna (Radio Rivadavia) sobre el trastorno que también padece Pampita.