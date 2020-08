Nati Jota habló del explosivo romance de su exnovio con Ivana Nadal: "Me sorprendió, hablé con Bruno y le pregunté sobre esto"

Después de muchos guiños en las redes y rumores de romance, finalmente este fin de semana Ivana Nadal blanqueó su supuesto romance con Bruno Siri, el exnovio de Nati Jota, en sus redes al publicar una foto de ambos abrazados.

La noticia sorprendió porque Ivana y Nati parecían ser amigas debido a la buena onda que demostraban en cada aparición juntas y a través de sus redes, donde ambas son súper populares.

Paparazzi se comunicó con Jota, quien no disimuló su sorpresa por la noticia de la relación de su colega y Bruno, con quien cortó hace nueve meses: “Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. Porque la relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada”.

Sobre su vínculo con el rugbier, Nati explicó: “Tenemos buena onda, nos mensajeamos, pero no es un diálogo constante”.

Cuando el periodista le preguntó por su reacción debido al buen vínculo que tiene con Ivana, Jota confesó: “En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”. Y contó que se comunicó con su ex a raíz de la noticia: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí”.