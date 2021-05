Nancy Pazos, muy filosa contra Analía Franchín: "Me reemplaza los viernes en Flor de equipo y hace lo que puede"

A fines del 2020 Nancy Pazos se incorporó a Flor de equipo como parte del equipo periodístico del ciclo matutino de Telefe y desde allí lanzó dardos contra Los Ángeles de la Mañana, de donde se fue en muy malos términos algunos años atrás. Pero desde que la producción de Flor Peña decidió incorporar a Analía Franchín en reemplazo de Karina Gao, afectada por el covid, las periodistas se ignoran mutuamente para no revivir los cruces que tuvieron frente a Ángel de Brito.

En Hay que ver, decidieron buscar la palabra de Nancy Pazos para corroborar que, en efecto, hay un cierto destrato con Franchín, pero ella lo negó todo sin dejar de lado la ironía. “¡Mentira! Yo soy la comedora número uno de la comida de Franchín. La he interrumpido un par de veces al aire y se ha quejado y todo. Ha dicho ‘Es mi momento’, parece que tiene sus momentos”, lanzó la ex de Diego Santilli.

“Con Analía Franchín hemos compartido un programa que tenía otra impronta y estamos súper bien”, dijo Nancy Pazos, y el notero le recordó que hay días en los que directamente no comparten estudio. “Eso es porque los viernes ella me reemplaza y además cocina. Yo viajo a Buenos Aires de lunes a jueves y los viernes me reemplaza. Es mi momento, ella lo ocupa y hace lo que puede”, cerró la periodista, y señaló que con su colega son “ideológicamente diferentes”.