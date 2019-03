Nahir Galarza le reveló a Mariana Fabbiani detalles de la noche en que mató a su novio y lanzó una llamativa frase

El 29 de diciembre de 2017, Nahir Galarza (20) mató de dos disparos a su novio, Fernando Pastorizzo, en plena calle de la localidad de Gualeguaychú. Por ese crimen, la joven fue condenada a prisión perpetua, aunque por buena conducta podría dejar la cárcel a los 55 años, aproximadamente.

Desde la condena judicial, Nahir nunca había dado una nota televisiva para contar lo ocurrido la noche en que asesinó a su pareja, y decidió hacerlo en El Diario de Mariana, en un extenso mano a mano con Mariana Fabbiani.

"¿Es verdad que te fuiste a dormir después de lo ocurrido?", le preguntó Mariana. Y Nahir dijo: "¡¿Cómo me voy a ir a dormir?! Era una bola de nervios. No sé si no me dio un ataque de nervios". G-plus

En la edición del viernes 15, el programa de eltrece mostró fragmentos de la entrevista que se verá completa el lunes 18, y en un momento la conductora le preguntó por su accionar la noche del crimen:

-¿Cuándo fue la primera vez que vos contaste lo que pasó esa noche? ¿A quién se lo contaste por primera vez?

-A mis padres. No fue enseguida. Ese día yo no podía reaccionar, no entendía todavía lo que estaba pasando, ni sabía lo que me estaba pasando. No caía.

-Esas cuadras que vos caminaste a tu casa, a partir de que lo dejás a Fernando ahí, ¿qué pensabas?

-Nada, no tenía nada en la mente.

-¿Alguna otra vez en tu vida experimentaste esa sensación de un blanco en tu cabeza?

-Nunca. Es más, si me preguntás cómo hice para llegar a mi casa, la verdad, no me acuerdo.

-No te acordás cuando volviste a apoyar el arma tampoco (el arma era de su padre, policía).

-No me acuerdo de nada.

"Tomé conciencia de lo que había pasado tres meses después de que Fernando había fallecido", agregó Galarza. G-plus

-¿Es verdad que te fuiste a dormir?

-No, ¡¿cómo me voy a ir a dormir?! Era una bola de nervios. No sé si no me dio un ataque de nervios. Imposible que me acueste a dormir. Entré a mi habitación y me quedé quieta.

-¿Cuánto tiempo duró eso, imagino que hasta que te llama la mamá de Fernando para ver si sabías algo de él?

-Sí, me llamó la mamá de Fernando. No sé, no tenía noción del tiempo ni de lo que me estaba pasando.

-¿Y cuándo tomaste conciencia de lo que había pasado?

-Tomé conciencia tres meses después, de que Fernando había fallecido.



Compartiendo la nota en fragmentos, en un momento, la joven expresó: "Haya sido accidental o no, hay una persona que falleció".