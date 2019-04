“Soñás todo el tiempo vivir así y cuando despertás, en un segundo te das cuenta que existe la felicidad absoluta. Gracias a la vida todos los días y por más momentos así”, escribió Mariana Brey (40) este fin de semana en Instagram junto a una tierna foto de su panza de embarazada y su hijo Luca (7).

Tan solo horas después de ese posteo, esa felicidad absoluta se haría aún más potente con la llegada de su hija Juana, fruto de su relación con Pablo Melillo.

El encargado de dar la feliz noticia fue Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana, donde Mariana es panelista, y gran amigo suyo: “Nació Juana Brey Melillo,a las 19, pesó 3,690 kilos.‬‪Felicitaciones querida amiga @breymariana”, contó el periodista junto a una foto con Mariana en el piso del ciclo de eltrece.

Días antes del nacimiento, Mariana se había mostrado muy activa en las redes, haciendo yoga para amenizar la ansiedad por la llegada de la nueva integrante de la familia: “Necesito estar en movimiento y por eso también sigo trabajando, porque forma parte de mi cotidianidad. Hago yoga, ando en bici y camino. Y si un día me levanto mal y el cuerpo me lo pide, respeto mis necesidades. No siempre estoy al cien por ciento”, le había confesado Brey a Ciudad en una entrevista íntima sobre su embarazo.

¡Felicidades y bienvenida Juana!

