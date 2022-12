Nacho de Gran Hermano reveló por qué decidió dejar de jugar al fútbol profesionalmente: "Lo abandoné porque muchas cosas me esperaban y acá estoy"

En medio de los nervios que se vivió en una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro mantuvo un ida y vuelta con Nacho y, antes de contarle que estaba en placa, el joven contó que hizo un cambio rotundo en su vida.

“Vos fuiste futbolista, ¿no?”, fue la consulta que le hizo el conductor del reality de Telefe. A lo que el hermanito se confesó: “Sí. Estaba entrenado, pero algo siempre queda. Jugué en Ferro, Comunicaciones, Racing”.

Fue entonces que, ante la pregunta del Del Moro sobre si se fue por voluntad propia, Nacho cerró, muy feliz por haber dado un giro de 180 grados en su presente y estar en este programa: “Lo dejé, lo abandoné yo porque otras cosas me esperaban y acá estoy”.

Más sobre este tema Las hermanas de Thiago de Gran Hermano 2022 hablaron sin filtro sobre Daniela

TREMENDA PELEA, CON INSULTOS INCLUIDOS, DE ALFA CON ALEXIS EN GRAN HERMANO

Una vez más, los participantes de Gran Hermano debieron someterse a una difícil prueba semanal con el objetivo de ganar un buen presupuesto para la comida de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, el desafío terminó con un escandaloso cruce entre Alfa y Alexis -más conocido como Conejo- en la casa.

Todo comenzó cuando Alfa se cayó de la cama donde varios de sus compañeros y él debieron permanecer por un determinado tiempo, al mismo que en otro cuarto, había otro grupo de concursantes en la misma situación.

Ante esto, tanto Alexis como Romina decidieron dar por finalizada la tarea que fue propuesta y eso molestó: “Se bajó el Conejo y me bajé yo, y después todos”, lanzó la diputada, despertando la furia de los hermanitos.

Más sobre este tema Tremendo dato desconocido sobre La Tora y Nacho de Gran Hermano 2022: "Tuvieron relaciones y no se vio"

“No me boludeen tampoco. A mí me tiraron (de la cama), vamos a decir a verdad”, se defendió Alfa en pleno cruce fuertísimo con Alexis, quien tampoco se cayó y pegó un grito ante las cámaras: “¡Pará! La con… de tu hermana. ¡Me chup… la pij…!”, lanzó, sin filtro.